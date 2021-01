Jongen (17) uit Bergen op Zoom aangehouden voor opruiing via social media

interview Lian Holkenborg uit Halsteren zet in op vier zetels in de Tweede Kamer: ‘We moeten beter zorgen voor elkaar’

27 januari HALSTEREN - Ze is al meer dan veertig jaar operatieassistente in eerst Lievensberg en tegenwoordig Bravis ziekenhuis. ‘Het mooiste beroep dat er is.’ Toch gooit Lian Holkenborg uit Halsteren het roer om. Ze stapt in de politiek.