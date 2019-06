Jongen (15) zonder rijbewijs veroorzaakt aanrijding in Bergen op Zoom: zelf naar ziekenhuis

Van 't Land ‘De nieuwe rangorde bepalen gaat niet zonder slag of stoot’

9:30 Wij hebben zo'n veertig kippen rondlopen op het bedrijf. Allemaal afgedankte legkippen. Ze waren van de leg af, ze presteerden te weinig. Bij ons scharrelen ze lekker rond over het land, hebben de ruimte en zoeken hun eigen voedsel in de grond. Zodra ze aan de vrijheid gewend zijn - weer beter in hun veren zitten - gaan ze vanzelf weer eieren leggen. Je zou het wel oerkippen kunnen noemen en de eieren die ze leggen, oereieren.