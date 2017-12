Jonge vrouw is opvolger BSD-icoon Louis van der Kallen

Rood hart

Van der Kallen zwaait al 32 jaar de scepter over de mede door hem opgerichte BSD en is de bekendste politicus van Bergen op Zoom. Een aantal maanden geleden vertelde hij in een openhartig interview met deze krant dat hij al langer op zoek is naar iemand die het stokje van hem overneemt. En dat die persoon zich niet binnen de huidige partijgeledingen bevindt. ,,Dat heeft de nodige discussie opgeleverd binnen de partij. Maar uiteindelijk hebben we deze kieslijst kunnen samenstellen en daarop staat Van Gent op plek 2. Zij heeft een rood hart en is iemand met veel potentie."