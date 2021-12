Jonge reekalfjes leggen opvallend vaak het loodje: longworm is een oorzaak volgens onderzoek

Nu écht groen licht voor plan Bergsche Heide: ‘In 2023 gaan we bouwen’

BERGEN OP ZOOM - Met een beetje geluk kan de bouw van een hotel, twee fastfoodrestaurants en een tankstation in plan ‘poortgebied’ Bergsche Heide in 2023 beginnen. Projectontwikkelaar Prohuis heeft in hoger beroep gewonnen. ,,De campings zijn nu écht in ons bezit.”

17 december