In de zaal staat een bont gezelschap ‘oudere jongeren’ met twee stralende organisatoren, Peter Kempe en Kees Wielemaker. ,,Natuurlijk zijn we trots. We zijn uit liefhebberij met zo’n kroegentocht in Goes begonnen. Terugkijkend hebben we ook in Bergen op Zoom honderden bands kunnen presenteren en veel mensen een plezierige avond gegeven”, aldus Kempe (62). De route hier is net iets anders dan die in de vier Zeeuwse steden. Wielemaker (60): ,,Het gaat er in Brabant iets meer Bourgondisch aan toe. Dat past prima bij de blues; muziek, een gezellig potje ouwehoeren en een biertje. Even napraten over de carnaval, want daar zitten we in Bergen altijd vlak na.”