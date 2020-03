Jokkende Bergenaar op vingers getikt bij ‘greppelgate’, ofwel de Huijbergse bomenrel

HUIJBERGEN/DEN HAAG - Een eigenaar van een bosperceel aan de Bergsebaan in Huijbergen kreeg dinsdag bij de Raad van State een gevoelige tik op de vingers, omdat hij tijdens de rechtszaak over ‘greppelgate’ zat te jokken.

De rechtszaak draaide om een WOB-verzoek (Wet Openbaarheid van Bestuur) van twee boseigenaren uit Bergen op Zoom, Frans van Dongen en Jeroen Jonkers. Zij liggen al jaren met de gemeente Woensdrecht overhoop over de kap van een groot aantal bomen op hun percelen in Huijbergen.

A-watergang of droge greppel?

Die bomen moesten volgens de gemeente wijken omdat ze op een ‘schouwpad langs een A-watergang’ stonden. Volgens de bosbezitters is dat onzin omdat het om een droge greppel gaat waarvoor geen schouwpad nodig is. De Bergenaren willen met het WOB-verzoek aantonen dat de gemeente ‘jokt’ over de status van de watergang en wie de greppel beheert: de gemeente of waterschap Brabantse Delta.

Aantoonbaar jokken

Maar toen Van Dongen zelf aantoonbaar jokte, leek hun rechtszaak om zeep. Hij benadrukte tijdens de zitting in Den Haag uitdrukkelijk dat zij alleen een WOB-verzoek bij de gemeente hadden ingediend en niet bij Brabantse Delta. ,,Want we hebben alleen een conflict met de gemeente.”

,,Dat is niet waar. Brabantse Delta heeft hun WOB-verzoek afgewezen. Dat kan ik aantonen”, reageerde een Woensdrechtse gemeentewoordvoerder.

Rechter zichtbaar ontstemd

,,Dus u heeft wél een WOB-verzoek bij het waterschap ingediend. Waarom zegt u dan net het tegenovergestelde tegen mij?”, vroeg rechter en staatsraad Liesbeth Steendijk zichtbaar ontstemd. Ze noemde het ‘uitermate onprettig’ dat Van Dongen niet naar waarheid had geantwoord. De Bergenaar deed er na wat gestotter het zwijgen toe.

Geen enkele info over greppel

Dat betekent niet dat de gemeente Woensdrecht automatisch gelijk krijgt in de Huijbergse bomenrel. Want Steendijk vond het vreemd dat de gemeente over de periode 1996-2013 geen enkele informatie over status en beheer van de greppel kon overleggen. Volgens de gemeente is er in de archieven gezocht, maar niets gevonden.

2000 vierkante meter bos gekapt

De Bergenaren hopen met die statusgegevens te achterhalen wie de greppel nu eigenlijk beheert. Want het was de gemeente die volgens hen in 2016 zo’n 2000 vierkante meter bos kapte op hun percelen. Sindsdien eisen zij een fikse schadevergoeding.

830 of 6458 euro schadevergoeding

De gemeente bood aanvankelijk 830 euro, en later 6458 euro na taxatie door een extern bureau, al waren Jonkers en Van Dongen niet akkoord met de verstrekte opdracht aan dat bureau.

'Claim drie ton is exorbitant’

Tijdens de zitting in Den Haag verklaarde de Woensdrechtse woordvoerder dat de gemeente, ondanks de verziekte sfeer tussen de beide partijen, nog altijd bereid is tot een minnelijke schikking. ,,Maar dat moet wel een redelijke schikking zijn, niet de exorbitante schadeclaim van 300.000 euro die zij eerder hebben ingediend.”

‘Schatting van schade, geen eis’

Overigens zei Jonkers in 2019 dat er nooit drie ton is geëist. ,,Toen we aangifte deden van illegale kap, vroeg de politie om een schatting van de schade, maar dat was nimmer ons uitgangspunt.”