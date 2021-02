John viert zowel in Bergen op Zoom als in Roosendaal carnaval: ‘Gaat prima samen’

Zeg John, ‘me bloeie wir op’, dat vind je wel wat zeker? Mooie combinatie voor jou!

“Maar Rosanne… Je weet toch wel dat een Tullepetaon niets met tulpen van doen heeft? Het woord Tullepetaon is afgeleid van het Franse woord voor parelhoen: poule pintade. In de oprichting van het Roosendaalse feest werd dit woord verbasterd tot poelepetaat, en later tot tullepetaon."

“Nog gekker: wij zijn vernoemd naar parelhoenders omdat zij zo kunnen krijsen en tekeer kunnen gaan, net als de Roosendalers met carnaval. De Tullepetaon is dan ook een vogelsoort, geen bloem. Knoop dat maar eens goed in je oren.”

Oh, jeetje. Nu schaam ik me een beetje…

“Dat is nu ook weer niet nodig. Ik begrijp het ook wel. Zelf groeide ik op in Moerstraten, tussen Bergen op Zoom en Roosendaal in. Daardoor heb ik in beide steden veel carnaval gevierd, maar ik weet dat de meeste mensen een sterke voorkeur hebben voor een van de steden. Terwijl het eigenlijk prima samengaat, hoor. Ik ben nu met een paar Roosendaalse vrienden een carnavalsband gestart, maar zodra we welkom zijn in Bergen op Zoom komen we ook zeker eens die kant op.”

En zijn jullie welkom?

“Ik moet eerlijk zeggen: ons muzikale niveau ligt nog niet bijster hoog. We zijn in september gestart en ik zit nog volop in mijn muzieklessen. Inmiddels weet ik dat je in het Krabbegat op muzikaal vlak wel echt iets moet kunnen, wil je door het publiek gewaardeerd worden. Daarbij spelen wij geen Bergse nummers, ik weet niet of dat goed ik de smaak zal vallen… We willen meer sambamuziek erin gooien. Wat denk jij?”

Je kunt het natuurlijk altijd proberen. Maar wat is nu leuker tijdens carnaval: Krabbegat of Tullepetaonestad?

“Heel eerlijk: soms vind ik het fantastisch om één keer per jaar als Johnnie van Flodder door het leven te gaan. Maar in het Krabbegat hangt óók een magische sfeer. Sta je ineens te dweilen in iemands woonkamer met twee bands binnen, wat amper past. En de optocht, he. Die is in Bergen op Zoom echt het allermooist!”