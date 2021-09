John van Kooten heeft zich voor één keer over laten halen: ‘Exposeren als schitterend ongemak’

De creativiteit spat van zijn etsen, litho’s, schilderijen en monoprints af. Tevreden is hij nooit. Faalangst? Valse bescheidenheid? ,,Ik teken en schilder al zolang ik me kan herinneren. Ik moet dat doen. Dat zit in mijn lijf. De overtuiging daarmee naar buiten te treden ontbreekt echter. Ik kan enorm genieten van het werk van andere kunstenaars, maar heb een hekel aan persoonsverheerlijking.’’

,,Ik waardeer integere mensen die goed zijn in hun vak. Als je exposeert laat je jezelf zien. Dat ik dat nooit deed heeft iets te maken met het ontbreken van ego, denk ik. Ik ben ook muzikant. Muziek maken op een podium doe je in het moment. Daarna is het weg. Van een schilderij blijft een eindproduct over. Dat kan me dan weer aan het twijfelen brengen.”

Quote Ik mocht overal in de wereld gaan studeren, maar Antwerpen was te combineren met de lessen die ik toen zelf al gaf John van Kooten, kunstenaar

John van Kooten (Bergen op Zoom, 1952) wilde eigenlijk tekenleraar worden. ,,Ik deed toelatingsexamen en werd glansrijk afgewezen. Met een aanbevelingsbrief van Kobus Rijsdijk, mijn ULO-leraar op de Heilige Geest, vertrok ik als 16-jarige hippie op mijn paarse Puch met hoog stuur naar kunstacademie St. Joost in Breda. Daar was ik wel welkom.”

Gitarist en drummer

John koos voor vrije grafische vormgeving als specialisatie en plakte er na afgestudeerd te zijn, met een internationale beurs, nog een studie in Antwerpen aan vast. ,,Ik mocht overal in de wereld gaan studeren, maar Antwerpen was te combineren met de lessen die ik toen zelf al gaf op De Kraal, de voorloper van het CKB, in Bergen op Zoom.”

John speelde gitaar en drums en was actief in popgroep The Moslems en folkband Wannes Raps. Bovendien bezat hij andere gaven. Al bijna 45 jaar verdient hij zijn boterhammen in een eigen praktijk als energetisch therapeut. Al die tijd bleef hij ook beeldende kunst maken. In 1973 kwam hij daar één keer eerder mee naar buiten, op een expositie in Etcetera, in zijn thuisstad.

The Moslems met John van Kooten (links boven). © foto privé archief (rechtenvrij)

Schilderij van John van Kooten. © Willem Jongeneelen Sindsdien stapelt het werk zich op. Dat schreeuwt om een overzichtstentoonstelling, zou je denken. ,,Nee, die komt er niet. Ik heb me voor één keer over laten halen. Daar toon ik alleen nieuw werk. Schilderijen, die tussen naturalistisch en abstract inzitten, en compleet nieuwe monoprints. Met die laatste doorbreek ik het patroon een verhaal te willen vertellen. Het hoeft niet illustratief te zijn. Er moet een spanningsveld zijn. Veel mag aan de verbeelding worden overgelaten."



De selectie werkstukken is gemaakt, al neemt de twijfel toe naar mate de opening van de expo nadert. ,,Ik ben blij dat die in Prinsenbeek is. Daar kent niemand me. In Bergen was ik een tijdje wereldberoemd, na het 11 jaar lang vervaardigen van 222 litho’s die destijds voor 3 x 11 gulden verkocht werden bij de carnavalskrant.” De titel van de expositie in Prinsenbeek is ‘Een schitterend ongemak’. John verzon die.

,,De titel slaat op mij. Ik jaag mijn mislukkingen na. Ik selecteerde ook de andere kunstenaars voor de expositie. Allemaal integere vaklui. Ik weet zeker dat ook zij iets van zichzelf in die titel herkennen. Je wordt als kunstenaar constant geconfronteerd met ongemak in de weg naar wat je uiteindelijk wilt bereiken. De opening van de expo gebeurt door René Bastiaanse. Dat leek me wel op zijn plaats. Hij bood me, als directeur van Het Markiezenhof destijds, een expositie aan. Die weigerde ik.”

Expositie ‘Een schitterend ongemak’ van 4 t/m 26 september (in de weekenden, van 13.00 tot 17.00 uur) met werk van John van Kooten, Christine Veraart, Victor van de Lande en Marcel van Tienen in De Nispenhoeve in Prinsenbeek. Info: www.culinart.nl

John van Kooten aan het werk aan zijn monoprints. © Willem Jongeneelen