John Petrucci: ‘Verliefd op Bergen op Zoom’

Bij Gebouw-T aangekomen onthult hij in het bijzijn van echtgenote en VIP’s de banier met zijn beeltenis, als laatste aanwinst van de ‘Avenue of Fame’ vol winnaars van de award. Het jaarlijkse programma rond de uitreiking zou ook in de hoofdstad van Nederland niet misstaan.

Symfonisch

Het is dat organisator Jean-Paul Heck in Bergen op Zoom woont en die monumentale, voor sterren als Petrucci compleet onbekende stad zoveel uitstraling geniet. De op een schaarse vrije dag van zijn symfonische rockband Dream Theater ‘ingevlogen’ gitaarvirtuoos kijkt zijn ogen uit. Zowel tijdens het diner in stadspaleis Het Markiezenhof als dat in een van een monumentale Blokstallen gevestigde ‘knusse poppodium met dat geweldige geluid’.

Feliciteren

De uitreiking in Gebouw-T raakte pas laat uitverkocht. Voor het brede publiek spreekt de naam Petrucci blijkbaar minder aan dan die van eerdere winnaars als Joe Satriani en Joe Bonamassa. Dat is onterecht. Als Petrucci maandagmiddag al met een gelegenheidshuisband, bestaande uit leden van Epica, Orgel Vreten en de live formatie van Ayreon, de tracks doorneemt, zijn de paar aanwezigen met stomheid geslagen over ‘s mans technisch vernuft, passie en solo-uitspattingen. In zowel de eigen tracks als Jessica, een cover van The Allman Brothers waarin hij echtgenote Rena Sands, ook gitarist, naast hem laat schitteren. De aimabele Petrucci noemt de huisband awesome en grapt dat hij hen zo mee op tournee wil nemen. De man is blij. Uit handen van kluizenaar Arjen Lucassen, het brein achter Ayreon, ontvangt hij de Award. In zijn dankwoord toont Petrucci, trots als een pauw, nogmaals zijn adoratie voor de organisatie als Bergen op Zoom. Waar een kleine stad groot in kan zijn.