John de Crom hoort in Woensdrecht de bel voor de laatste ronde

Natuurlijk zou De Crom het betreuren als de 60e editie de laatste zou blijken. ,,Maar het is mooi geweest na dertig keer", zegt de voorzitter, nog actief renner toen hij in 1989 op zijn 28e toetrad tot het comité met Bertus Ars als motor.

Overigens ontbreekt Woensdrecht op de erelijst van De Crom, die toch 147 zeges telt. ,,De meeste koersen in de regio heb ik wel eens gewonnen, Hoogerheide ook, maar in Woensdrecht kwam ik niet verder dan tweede of derde."

Twee hagen dik

Thuis aan tafel, waar voorheen het parcours langs liep, bladert hij door het plakboek dat Ars aanlegde. Herinneringen aan stampvolle startlijsten. ,,En het volk stond twee hagen dik." Maar dat was vroeger. ,,Als we om 20.00 uur klaar waren met opruimen, was het bij café Non Plus Ultra nog volle bak", weet De Crom.

,,Nu horen we rond die tijd: 'nog één pintje en dan gaan we sluiten'", vult Guido D'Hoore aan, ook comitélid, evenals Johns vrouw Diana en haar broer Jack van de Klundert, uit die andere wielerdynastie, plus Koen Konings en Jan Rooijmans. Ook zij haken af na zondag.

Quote Bij de 50e ronde zijn oud-winnaars als Jan Janssen, Joop Zoetemelk, Michael Boogerd, Jean-Paul van Poppel en Koos Moerenhout allemaal geweest John de Crom, organisator Ronde van Woensdrecht De Crom noemt 2008 als hoogtepunt. ,,Voor de 50e ronde hadden we een expositie ingericht. Oud-winnaars als Jan Janssen, Joop Zoetemelk, Michael Boogerd, Jean-Paul van Poppel en Koos Moerenhout zijn allemaal geweest en kregen onze jubileum-dvd."

Om de krimp van peloton en publiek, overal een trend, te remmen, werd van koers veranderd. ,,Het werd lastig om het grote parcours af te sluiten. Dus kozen we een kleinere variant en verlegden de finish van de Dorpsstraat naar de Rijzendeweg."

In 2013 won de Belg Tom Govaerts de Ronde van Woensdrecht bij de elite/beloften. Die categorie trekt ook komende zondag als eerste over de Rijzendeweg, voor de junioren en nieuwelingen. Met meer passages op de 5 procent steile klim, telt Woensdrecht nu zelfs mee voor de KNWU Klimmerstrofee, als enige koers buiten Limburg. En het affiche ging op de kop. Ook zondag rijden eerst de elite/beloften (12.15 uur), daarna junioren (14.30 uur) en nieuwelingen (16.15 uur). In de hoop op meer volk aan het hek.

De entree is al lang gratis. ,,Ooit haalden we 1800 betalende bezoekers", weet Diana. Verleden tijd zijn echter de steunkaarten en programmaboekjes. Alle exemplaren zijn bewaard: het oudste boekje, uit 1963, kostte 25 cent. Later werd dat 2 euro.

,,Maar ze verkochten amper nog", aldus Diana, ,,Renners mogen nu later inschrijven. Dan had je tien nieuwelingen toen het boekje gedrukt werd, maar stonden er tachtig aan de start." Nu komen advertenties op de website die een vriend van Jack van de Klundert ontwikkelde.

Breiclub of carnaval

De ronde kost jaarlijks 5000 à 5500 euro. De Crom: ,,Die moet je ophalen bij de bakker en de slager. Die zijn heel loyaal, maar soms ben je na de breiclub, de carnaval en wat nog, de zesde die langskomt." D'Hoore: ,,En ze verkopen er geen brood of kipfilet meer om, het is pure goodwill."