Johan Rutten tijdelijk gemeentesecretaris in Bergen op Zoom

column Hoe ik in 7 jaar tijd liefde ging voelen voor Bergen op Zoom en Steenber­gen

24 januari Mijn allereerste verhaal in de papieren krant van BN DeStem stond er op 4 januari 2014 in: ‘Man valt patiënt aan in Amphia ziekenhuis.’ Destijds -zeven jaar geleden alweer!- begon ik namelijk op de online redactie waar ik vooral over het snelle nieuws schreef. Een klein, verlegen meisje dat net een jaar daarvoor was afgestudeerd. Dat kleine is nooit meer verdwenen, overigens. Inmiddels schrijf ik alweer vijf jaar over Steenbergen en iets korter over Bergen op Zoom.