Joey van Aken (26) is PvdA-lijsttrekker in Bergen op Zoom

BERGEN OP ZOOM - De 26-jarige Joey van Aken is dinsdagavond door de PvdA-leden in Bergen op Zoom aangewezen tot lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018. Op de tweede plek staat Han Verbeem, huidig fractievoorzitter in de gemeenteraad.

Dat heeft partijvoorzitter Yusuf Kaplan na afloop van de ledenvergadering in het wijkcentrum op de Bergse Plaat bekendgemaakt. De 25 tot 30 leden stemden één op één in met de concept-kandidatenlijst zoals gepresenteerd door de kandidaatstellingscommissie. Kaplan is vol vertrouwen over de jonge lijstaanvoerder die eerder in Steenbergen actief was en sinds enige tijd in Bergen op Zoom woont.

,,De leden waren net zo gecharmeerd van zijn optreden als de kandidaatstellingscommissie. Van Aken is een jonge gast die het politieke spel kent en die in staat is om het PvdA-gedachtegoed over te brengen aan het publiek'', aldus een trotse Kaplan die hoopt op tenminste vier zetels voor de PvdA in 2018.

PvdA-fractievoorzitter Han Verbeem is door de leden op de tweede plek gezet van de kandidatenlijst voor de aankomende verkiezingen.

Verbeem, die ook ambitie had om lijsttrekker te worden, toonde zich dik tevreden over zijn tweede plek. ,,Ik ben blij met deze lijst. Ik ben zeker niet ongelukkig.''

De derde plek is voor Nanny Nuijten die van 2006 tot 2010 al raadslid was voor de PvdA. Vierde en vijfde op de lijst zijn respectievelijk Adam Ahajaj en Sharinda Hamoman. Zij draaien al mee als duo-burgerleden voor de PvdA. De zesde positie is voor oudgediende Flip Aertssen.