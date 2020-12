Joep fietste elke dag naar zijn vrouw in het verpleeghuis, nu verloor hij haar aan corona

Laptop op het juiste moment: Merahwi kan ook in de lockdown onderwijs volgen

15 december BERGEN OP ZOOM - Voor Merahwi Gebremichel (17) was er geen beter moment om een laptop in ontvangst te nemen. Toen de leerling van Curio Entree in Bergen op Zoom zijn krabbel onder de huurovereenkomst zette, lekte het nieuws over een harde lockdown uit. En is hij komende weken aangewezen op online onderwijs. Dan is een laptop geen luxe maar bittere noodzaak.