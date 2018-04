Joe Satriani verguld met Guitar Award

Na shows in Rome, Milaan, Barcelona, Madrid en eergisteren nog in Zurich, reisde het hele circus rond Satriani (22 man sterk) 's nachts richting West-Brabant. De Amerikaan genoot met volle teugen van de aandacht die hem de hele dag in 'Aangenaam Bergen op Zoom' overviel. Op het einde van de middag tekende hij na koning Willem-Alexander en koningin Maxima als derde het speciale gastenboek van Grand Hotel De Draak, 's avonds hoort de introverte Amerikaan aangedaan de welkomstwoorden van Burgemeester Frank Petter tijdens het diner in stadspaleis Het Markiezenhof. Na het poseermoment bij de banier met zijn beeltenis aan de gevel van Gebouw-T, als afsluiting van de galerij der groten (alle eerdere winnaars) barstte het gitaargeweld daarbinnen los.

De weken op voorhand uitverkochte avond in Gebouw-T zat boordevol met gitaarhelden, gastgitaristen en andere notabelen die Satriani eren. Begeleid door de huisband van Leendert Haaksma doen dat live in het poppodium Jan Akkerman, Edsart Udo de Haes, Anneke van Giersbergen en het jonge Bergse gitaartalent Yoebe Hollestelle, via het beeldscherm zijn er felicitaties van Sammy Hagar (Van Halen, Chickenfoot), Brian May (Queen), Steve Vai, Steve Lukather (Toto) en Eddie Kramer (producer Jimi Hendrix, Led Zeppelin, Kiss). Velen roemen 's mans excellente techniek en eigenzinnige composities. Na alle plichtplegingen brengt hij dat laatste met zijn eigen band, met daarin onder meer de uit de band van Frank Zappa bekende Mike Keneally, live in de praktijk. Op het kleinste podium voor hem in jaren. Voor alle fans die naast een kaartje grepen: tot eind april wachten er nog twaalf shows in Frankrijk en Engeland, één in Antwerpen en komende zaterdag ook één in Eindhoven...