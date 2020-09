JMT uit Dinteloord maakt doorstart: ‘We gaan heel klein opstarten’

DINTELOORD - Het eerder failliet verklaarde evenementenbedrijf JMT maakt een doorstart. Oprichter John van de Merbel neemt met zijn beheersmaatschappij IMA de boedel over. Onbekend is nog hoeveel banen er terug komen. Directeur Jean-Pierre Brouwers is vooral blij dat JMT als bedrijfsnaam is gered. ,,We gaan heel klein opstarten en weer aansluiting proberen vinden bij de markt.’'

JMT legde in juli het loodje, als gevolg van de coronacrisis. Het bedrijf faciliteerde beurzen, congressen en andere grote evenementen in binnen- en buitenland. Juist in die markt sloeg corona keihard toe. Het bedrijf deed al vroeg een beroep op de NOW-regeling, waarbij het Rijk een groot deel van de salarislasten voor haar rekening nam. Het bleek uitstel van executie. In de val van het bedrijf werden JMT evenementenservice, JMT Floorcoverings en meubelverhuurbedrijf Hapéco meegesleept.

Ook het moederconcern Boemer Beheer werd failliet verklaard, net als het in de audiovisuele markt opererende Van der Veen in Rijswijk. Landelijk verdwenen er circa 200 banen door het faillissement. Ongeveer de helft van het aantal werknemers was afkomstig uit Dinteloord, de regio West-Brabant en Tholen. Brouwers is trots dat de doorstart is gelukt. ,,We gaan verder onder de paraplu van IMA, een partij met Europese ambities en een sterke investeerder die zich met name richt op de markt voor licht- en geluidsapparatuur. Het is de bedoeling dat we elkaar gaan versterken. Tenslotte werken we deels voor dezelfde klanten.’'

Perspectief

De dagelijkse leiding van de bedrijven blijft in handen van Brouwers, Ronald Roctus en Marc van de Merbel, de zoon van de oprichter. De activiteiten van Hapéco worden bij JMT Nederland ingepast. Ook in België is de continuïteit van JMT gewaarborgd dor het overnemen van aandelen. Voor de vestigingen in Duitsland, Frankrijk en Spanje wordt nog onderzocht of een doorstart mogelijk is. Brouwers waarschuwt voor al teveel optimisme. ,,Er is perspectief, maar alles hangt af van corona en de ontwikkelingen in de evenementenbranche. De markt moet echt nog op gang komen.’' De Steenbergse wethouder economie Willy Knop noemt de doorstart fantastisch nieuws. ,,Zeker voor de medewerkers die hun baan kunnen behouden, en voor de kern Dinteloord.’’

