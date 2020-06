Jij kunt straks wonen in deze industriële ‘trotse’ panden aan het water in Bergen op Zoom

Coronacri­sis of niet, deze bruidspa­ren trouwen wél: jawoord op 6-6, feesten op 10-10

11:05 WEST-BRABANT - Een sprookjesachtig huwelijksfeest met heel veel gasten? Nee, dat kun je in deze tijd vergeten. Toch zetten sommige stelletjes hun trouwerij gewoon door. Dan maar later feesten, of aangepast. ,,Wij melden eerlijk de beperkingen. Maar ondanks alles wordt er in juni getrouwd.”