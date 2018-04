Jeugdzorg zorgt voor tekort van 1,4 miljoen euro in Steenbergen

STEENBERGEN - De gemeente Steenbergen heeft een tekort van maar liefst 1,4 miljoen euro op de jeugdzorg. Dat heeft wethouder Cor van Geel deze week meegedeeld. Het tekort is ontstaan in 2017 en was niet voorzien, zegt hij.

,,Er zijn geen kinderen tussen wal en schip geraakt'', verzekert hij. ,,Iedereen die zorg nodig had, heeft die gekregen.'' En dat lijkt ook de oorzaak van de grote kostenpost. ,,Bij een snelle analyse komen we een aantal dingen tegen waardoor er meer geld naar jeugdzorg is gegaan'', legt Van Geel uit.

Duurdere zorg

Zo waren er vorig jaar meer vechtscheidingen en jongeren die in aanraking kwamen met justitie. Meer dan verwacht en zelfs een hoger aantal dan in de regio, zegt de wethouder. ,,Er waren verhuizingen van mensen met jeugdzorg van en naar Steenbergen. Die hebben geleid tot een verhoging van het tekort van vele tonnen.'' Daarnaast hebben meer mensen in de gemeente gebruik gemaakt van duurdere zorg.

Waarom het tekort precies zo hoog is, wordt nu onderzocht door externe deskundigen en Steenbergse ambtenaren. Het is nog niet bekend waar Steenbergen het extra geld vandaan moet halen om het tekort op te lossen.

Maatregelen

Wel zijn er al wat maatregelen genomen om te voorkomen dat de jeugdzorg in 2018 ook zo duur zal zijn, zegt Van Geel. Zo verschuift de jeugdzorg steeds meer naar preventie. ,,Dat is goedkoper dan het verlenen van zorg. Maar de resultaten daarvan verwachten we pas op de lange termijn'', zegt de wethouder.

De spelregels rondom de jeugdzorg blijken volgens Van Geel nu wel onvoldoende te zijn. ,,Het budget dat we hadden was erg laag. Dat had het Rijk zelf ook al geconstateerd en daarom kregen we er vorig jaar 265.000 euro bij.''