Jeugdronde Gedempte Haven in de knel: ‘Als er geen vrijwilligers bijkomen, zie ik het somber in’

De jeugdwielerronde van de Balsebaan was vroeger een drukbezocht evenement waar in de jaren 70 de carrière van oud-prof Johan Lammerts begon. Later verhuisde de jeugdronde naar de Gedempte Haven en veranderde van naam. Volgend jaar staat in principe de 25e editie op de rol, maar of het zover komt, valt nog te bezien.