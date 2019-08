Jeugdland: Romeinse taferelen in Hoogerheide

Het is druk in het nieuwe Romeinse dorp, want 315 kinderen hadden zich ingeschreven voor de vakantieweek. "Dit is het maximale aantal wat we kunnen behappen", zegt Mirjam Geers, voorzitster van Jeugdland. En dan zijn er ook nog ruim 100 vrijwilligers. "Aan vrijwilligers hebben we nooit gebrek. Het is zelfs zo gek dat we vrijwilligers, die zich dit jaar aanmeldde, af hebben moeten wijzen. En dat is eigenlijk niet leuk", zegt Geers.