Jeugdland Hoogerheide neemt 329 kinderen mee naar de oertijd: ‘Er komt een echte Flinstones-auto’

Aan Jeugdland nemen dit jaar 329 kinderen deel, afkomstig uit Hoogerheide, Woensdrecht en Putte. ,,De Putse kinderen mogen sinds enkele jaren deelnemen aan Jeugdland omdat er in hun dorp geen kindervakantieweek is.’’ Geers zou graag zien dat er in de toekomst meer kinderen uit Putte zich inschrijven voor een week vol vermaak. ,,We hebben maar 15 kinderen uit Putte te gast.’’



Maar over het aantal deelnemers hebben ze bij Jeugdland niet te klagen. ,,329 is het maximale, want meer kunnen onze 100 vrijwilligers niet aan. Helaas hebben we een aantal kinderen teleur moeten stellen.’’