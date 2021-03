Jeugdelftallen FC Bergen en Nieuw Borgvliet gaan samen verder als De Markiezaten

Vanaf dat moment vormen de jeugdelftallen van FC Bergen en Nieuw Borgvliet een vereniging. In het seizoen 2023-2024 maken ook de seniorenteams deel uit van de nieuwe vereniging.

100 jaar

Nieuw Borgvliet bestaat in 2022 honderd jaar. Dat is, volgens Sjaak Tempelaars, voorzitter van Nieuw Borgvliet, de reden waarom beide clubs pas na 2022 volledig fuseren. Tempelaars: ,,Als het aan de Federatie van Bergse voetbalverenigingen had gelegen, waren we tien jaar geleden al gefuseerd. Het halen van het honderdjarig jubileum was voor mij drijfveer om door te gaan.’’



Michael Timmermans van FC Bergen en Sebastiaan Tempelaars van Nieuw Borgvliet, beiden actief voor de jeugdafdelingen, namen vorig jaar het initiatief tot oprichting. Timmermans werd trekker. De letters SJO staan voor Samenwerkende Jeugdvoetbal Opleiding.

Timmermans: ,,Bij de voorbereiding op het huidige seizoen kwamen Sebastiaan Tempelaars en ik bij elkaar en we trokken al snel de conclusie dat het anders moest. Beide verenigingen konden door gebrek aan spelers van dezelfde leeftijdsgroep vaak geen volledig elftal op de been brengen. We gebruiken hetzelfde sportpark maar iedere club met eigen trainers, elftalleiders en vrijwilligers en dit is natuurlijk niet efficiënt.’’

Plan is rond

Eind september werd het fusieplan voorgelegd aan beide besturen en in oktober was het rond. ,,We maakten het plan voor de nieuwe vereniging gebaseerd op de pijlers visie, facilitaire zaken en beleid.’’ Op zaterdag 3 april worden op het sportpark de leiders, trainers en vrijwilligers verder geïnformeerd.