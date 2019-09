Jeugdbescherming Brabant krijgt extra geld, maar de feestmutsen blijven in de kast

Ruim zes ton extra. Dat is volgens René Meuwissen, topman van Jeugdbescherming Brabant, het totaalbedrag dat gemeenten in Brabant alsnog moeten betalen als compensatie over 2019 voor gestegen arbeidstarieven. Bemiddelaars van de Jeugdautoriteit, in het leven geroepen door het Rijk, hebben dat bepaald. Het slepende financiële conflict tussen de gemeenten en Jeugdbescherming Brabant lijkt daarmee beslecht. Maar de feeststemming bij de jeugdbeschermers is ver te zoeken.