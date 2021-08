Jeugd van Putte moet schuim nog jaar missen: ‘Verstandiger om te wachten tot 2022'

,,Door corona was er in 2020 al helemaal nul komma nul mogelijk, maar ook voor dit jaar zien we ons helaas genoodzaakt om de schuimparty af te blazen. We hebben nog even aangezien hoe alles zich zou ontwikkelen qua regeltjes en toestanden, maar vinden het nog te riskant voor een evenement als het onze. We zitten er niet op te wachten dat we als brandhaard te boek komen te staan", vertelt Ketelaars.

Regels lastig te handhaven

De laatste editie die door kon gaan, in 2019, trok zo'n 500 bezoekers naar het grasveld aan de Beukendreef. ,,We snappen dat we nu kinderen en ouders teleurstellen en we hadden het ook zelf graag weer op touw gezet in september, maar het is verstandiger om het nu nog niet doen. We zijn een kleine organisatie en zouden vrijwilligers tekort komen om goed te letten op alle afstandsregels. Dat wordt gewoon te lastig", meent Ketelaars.

Bij een stemming binnen het bestuur bleken de neuzen dezelfde kant op te staan. ,,Dus hebben we tot onze spijt besloten om dan nog maar even door te bijten. Het is nog net even te vroeg, dus wachten we tot volgend jaar september. Met 775 jaar Putte hebben we dan meteen een goed thema te pakken en kunnen we iets moois vieren.”

Mogelijk wel kerstmarkt

Wel hoopt Ketelaars met het JJWP eind dit jaar nog een kerstmarkt in te kunnen richten. ,,Aangezien Ossendrecht al op de evenementenkalender stond voor zondag 12 december, mikken wij op zaterdag 11 december. We willen natuurlijk niet in elkaars vaarwater gaan zitten.”