Jette (17) verhuisde uit Moerstraten: ‘Door corona nog weinig meegekregen van de Bergse gezelligheid’

Veel van je hobby’s zijn moeilijker uit te voeren door corona. Balen?

,,Best wel, ja. Gelukkig werk ik veel. En ik mag weer naar school, dus dat kost veel tijd. Ik probeer nog zoveel mogelijk te doen binnen de maatregelen, zoals met vrienden afspreken. Al is het balen dat de horeca dicht is. Ik woon pas anderhalf jaar in Bergen op Zoom, dus ik heb nog niet zoveel meegekregen van de Bergse gezelligheid. Al kwam ik er ook vaak toen ik nog in Moerstraten woonde.”

Hoe was het om van Moerstraten naar Bergen op Zoom te verhuizen?

,,Heel gek. In Moerstraten woonden we op een boerderij. Dat was heel anders. In Moerstraten zit mijn voetbalclub en ik had mijn hele leven daar. Bergen op Zoom is leuk, maar het maakt het wel wat lastiger om nu vrienden uit Moerstraten te zien.”

Jongeren gezocht! Hoe is het om op te groeien in West-Brabant? Waar houden jongeren zich mee bezig? We laten hen op deze plek aan het woord. Vandaag Jette Hulsen (17) uit Bergen op Zoom. We zoeken nieuwe interviewkandidaten! Ken jij iemand die wel in deze rubriek wil, stuur dan een mailtje naar f.buurmans@bndestem.nl

,,Ik denk dat het voor mij allemaal wel meevalt. Volgend jaar zijn er, in verband met corona, waarschijnlijk nog steeds geen evenementen. Ik ga me dus niet verheugen op de evenementen die Bergen op Zoom normaal gesproken biedt.”



Wat vind je leuk aan je woonplaats?

,,Dat ik overal zo makkelijk kom. Ik woon in de buurt van het stadspark en het centrum van de stad, maar het is hier niet erg druk. Precies goed, eigenlijk.”

Als je het voor het zeggen had, wat zou je dan veranderen?

,,Dan zou ik een flink winkelcentrum laten bouwen. In Bergen op Zoom gaan er meer winkels weg dan dat er bij komen. Het zou dan een mix zijn van verschillende winkels, voor ieder wat wils.”

Waar chill je met je vrienden?

,,Nu de horeca dicht is bij iemand thuis. Mijn vrienden wonen bijna allemaal in de buurt van Bergen op Zoom, omdat we elkaar van de middelbare school kennen.”

Waarom wilde je in het stadspark op de foto?

,,Het doet me, door al het groen, een beetje denken aan Moerstraten. Ook vind ik er vaak rust.”

Dat klinkt alsof je Moerstraten mist.

,,Dat doe ik ook wel. Hier wonen heeft voor- en nadelen. Moerstraten is erg ‘ons kent ons’. Ik ben er geboren en getogen, en had daar veel meer dieren dan dat we nu hebben. Dat mis ik wel.”

Zou je hier voor altijd blijven wonen?

,,Dat durf ik nog niet te zeggen. Voor nu vind ik het fijn, ik heb hier alles. Als corona voorbij is en ik me meer op mijn studie kan focussen, wil ik misschien wel weg. Nu op kamers gaan, heeft weinig nut. Ik hoef maar een ochtend per week naar school.”

Wat zijn je toekomstplannen?

,,Op dit moment weet ik dat echt nog niet. Ik studeer nu commerciële economie; ik vind dingen met geld interessant, dus misschien ga ik de handel in.”

Paspoort Jette Hulsen (17) Woont met: papa Paul en mama Hilde

Studie: commerciële economie aan Avans in Breda

Hobby’s: voetballen en met vrienden afspreken.

Bijbaantje: bij de Jumbo in Bergen op Zoom

Huisdieren: kat Pip

Verliefd: nee