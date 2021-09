Jens van Kakerken (18) begint De Conservatieve Partij in Woensdrecht: ‘We gaan voor twee zetels’

School­dakre­vo­lu­tie: maar liefst 863 zonnepane­len liggen bovenop het ’t Rijks

23 september BERGEN OP ZOOM - Rector Leon de Rond was overduidelijk trots tijdens zijn rondleiding door ’t Rijks, op het schoolplein al. ,,Ze liggen erop, ze werken en ze geven energie.’’ Het ging over de in totaal 863 zonnepanelen op het dak van het schoolgebouw.