Jelle (13) haalt HPV-vaccin: ‘Dit is belangrijk, het beschermt tegen kanker’

Zanger Bob Mustang is nu schrijver: ‘Twee jaar geleden gooiden de dames nog slipjes naar m’n hoofd’

PUTTE - Hij treedt op onder de artiestennaam Bob Mustang maar hij heet Bob van Vliet (80). Een Schiedammer in hart en nieren en nog steeds met een kop vol plannen. Vanaf nu ligt zijn nieuwste boek Te gek voor woorden in de winkel. Een boek vol grappen en woordspelingen. Mustang of Van Vliet ten voeten uit.

4 maart