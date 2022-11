Jean-Paul vliegt als popjournalist de wereld over: ‘In drie dagen interviewde ik Bowie, Waits en Van Halen’

Stikstof verlamt boer Ludo op Brabantse Wal: ‘Het voelt alsof mijn nek wordt gebroken’

WOENSDRECHT - Diepe frustratie tekent Ludo Bogers, boer op de Brabantse Wal. Wat is zijn toekomst? Zelfs als alle boerenbedrijven stoppen in dit waardevolle Natura 2000-gebied, blijft het stikstof regenen vanuit België en Frankrijk. ,,Ik voel me zo machteloos, dat ik soms een steen naar de tv wil gooien als het weer over stikstof gaat.”

12 november