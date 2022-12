Jean-Paul Heck presenteert Crazy Rock & Roll Stories: ‘Extra leuk omdat het in Bergen op Zoom is’

BERGEN OP ZOOM - De Bergse popjournalist Jean-Paul Heck presenteerde zaterdag zijn nieuwste boek Crazy Rock & Roll Stories in muziekwinkel de Waterput. ,,Hier, in deze winkel, ben ik opgegroeid. Dat maakt een presentatie extra leuk.”

Het is niet zijn eerste boek, niet zijn eerste presentatie. ,,Ik ben er altijd nogal nuchter onder. Maar omdat het in Bergen op Zoom is, is het toch bijzonder. Hier kom ik vandaan. Toen ik vroeger op het Moller zat, had ik allerlei bijbaantjes om in de Waterput nieuwe platen te kopen. Ik zat hier altijd.”

In zijn boek verhaalt hij over allerlei beroemde artiesten. Zo belicht hij de relatie tussen Paul McCartney en John Lennon, schrijft hij over Freddy Mercury en over de Rolling Stones. Het meest bijzondere verhaal vindt hij toch wel dat van de BeeGees. ,,Een wat onderbelichte band, vind ik. Het lijkt alsof zij een heel braaf leven leidden, maar het tegendeel is waar. Het is niet voor niks dat er nog maar twee leven. Hun verhaal is heel treurig, en voor mij ook het boeiendst.”

Quote Sommige dingen schrijf je niet in je artikel, maar vaak zijn dat juist de leukste Jean-Paul Heck

Ook beschrijft hij een aantal van zijn eigen belevenissen tijdens de interviews. ,,Sommige dingen schrijf je niet in je artikel, maar vaak zijn dat juist de leukste. Dat Eddy van Halen binnenkwam, stomdronken, en de Hitlergroet bracht bijvoorbeeld.” Het boek trok al landelijke aandacht. Zo zat Heck al onder andere bij RTL Boulevard, Humberto Tan en Gerard Eckdom.

Ereplaatsje voor ouders

De Waterput stond bomvol tijdens de presentatie. Met vooraan een ereplaatsje voor de ouders van de auteur. ,,Trots? Dat zijn we al zo lang”, straalde zijn vader. Degene van wie hij zijn liefde voor muziek heeft, vertelde Heck. ,,Mijn vader kocht kaartjes voor een concert van Queen voor me en nam me mee naar Kiss, Prince en Led Zeppelin.” Het eerste exemplaar reikte Heck uit aan wethouder Letty Demmers, het tweede was voor goede vriend en collega-drummer Toni Peroni (het Goede Doel). Verder traden de band Racoon en zangeres Fleur op.

Volledig scherm Racoon trad op bij de boekpresentatie. © Tonny Presser/Pix4Profs