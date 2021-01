Jean-Paul Heck met Soundz naar België en Duitsland: ‘Nu ik de kans kreeg, heb ik die aangegrepen’

De Bergse Jean-Paul Heck neemt, samen met de partners Erik van Wunnik en John van de Valk het muziekblad Soundz over. Het hoofdkantoor van het magazine komt dan in Bergen op Zoom te zitten, boven Gebouw-T.

Het blad wordt sinds 2017 uitgebracht door 100% NL. Heck werkt al jaren voor het blad: ,,Ik liep al twee jaar met de gedachte het over te nemen. Dus nu ik de kans kreeg, heb ik die aangegrepen.” Dat betekent dat de redactie, bestaande uit onder andere Leo Blokhuis en Rob Stenders, voortaan bij Gebouw-T zal vergaderen.

,,Ik rijd regelmatig voor hen op en neer naar Amsterdam, nu moeten ze een keer per maand naar Bergen op Zoom. Dat is wel te overzien”, lacht Heck. Hij vindt Gebouw-T een perfecte locatie. ,,Waar kun je als muziekblad nu beter zitten dan in een poptempel?”

Coveronthulling muziekblad Soundz, op de foto: Leo Blokhuis

Grootse plannen

Hij heeft grootse plannen met het blad. Zo gaat Soundz vanaf maart ook naar Vlaanderen en, als dat goed loopt, over een jaar naar Duitsland. Heck: ,,We plaatsen interviews met internationale artiesten als Angus Young en Mick Jagger. Artiesten die maar drie of vier interviews wereldwijd doen. Dan is het jammer dat dat alleen in een Nederlands blad staat.”

Verder wil Heck meer online doen. Soundz verschijnt zes keer per jaar, in de tussentijd wil hij ook onder de aandacht blijven. ,,Met nieuwtjes, weetjes, concertinformatie, cd reviews. In deze tijd is dat echt nodig.”

Samenwerking met Talpa

Heck heeft nog meer nieuws: ,,We gaan een samenwerking aan met Talpa, om een eigen online radiozender te beginnen. Ik heb thuis een hele stapel ouderwetse cassettebandjes liggen met oude interviews met bijvoorbeeld David Bowie en James Brown. Zonde om weg te doen. Dus nu maken Rob Stenders, Leo Blokhuis en ik postcasts. Daarin praten we over de artiest en laten we fragmenten uit de interviews horen.”

Dus hoewel corona de muziekbusiness grotendeels stillegt, is Heck er druk mee. ,,We hebben alle plannen goed doordacht. Straks, als corona voorbij is, willen mensen toch weer los en is er behoefte aan informatie over muziek en concerten.” Als laatste heeft hij nog iets leuks te melden: ,,Popjournalist Willem Jongenelen is toegetreden tot ons redactieteam. Dus nog een Bergenaar bij Soundz.”