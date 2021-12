Jong in...BERGEN OP ZOOM - Jelena de Jong (20) is dol op Bergen op Zoom, maar zou er graag wat meer jongeren zien. ,,Als ik het voor het zeggen had, zou ik er een hogeschool of universiteit neerzetten.”

Je loopt stage bij Gebouw-T. Is daar nu wel wat te doen?

,,Er gaan heel veel evenementen niet door, dus binnen is het rustig. Nu moeten we manieren vinden om contact te blijven houden met de bezoekers van Gebouw-T. Het is een andere manier van werken. Ik ben met een paar verschillende projecten bezig, waaronder een hiphopevenement dat in februari moet plaatsvinden.”

,,Daarnaast kijken we naar hoe we leuke dingen kunnen organiseren waarvoor mensen niet per se naar Gebouw-T hoeven komen. Het was voor iedereen even wennen dat 90 procent van de evenementen niet doorgaat. Het maakt het werk wel uitdagend.”

Is het leuk om in Bergen op Zoom te wonen?

,,Hartstikke leuk. Qua uitgaan en feestjes heb je hier veel opties, maar als je behoefte hebt aan rust kan dat ook. Er is veel natuur. Wat ik wel jammer vind, is dat de binnenstad leegloopt. Het is fijn om naar de stad te kunnen als je iets nodig hebt, maar heel veel is er niet meer. Soms heb je iets nodig en dan kun je het hier niet vinden. In dat geval is het fijn dat Breda en Rosada dichtbij zijn.”

Wat mist Bergen op Zoom?

,,Jongeren. Het wordt langzaamaan een oude stad, haha. Dat zal ook komen omdat er weinig winkels meer zijn. Je kunt hier wel uitgaan, maar we hebben steden in de buurt waar het beter kan. Dat zijn allemaal factoren die jongeren aantrekken. Je zou Bergen op Zoom bijna een dorp kunnen noemen.”

Als je het voor het zeggen had, wat zou je dan veranderen?

,,Er moet meer leven komen, en dat gebeurt als er meer jongeren komen. Ik zou hier een hogeschool of universiteit neerzetten. Die studenten zien dan misschien hoe leuk Bergen op Zoom is en blijven hier dan. Ik studeer in Breda, wat een half uur met de trein is, dus dat is geen probleem. Als je verder weg gaat studeren, word je bijna verplicht om hier weg te gaan. Het zou tof zijn om meer mensen naar de stad te brengen. Dan volgen er vanzelf meer.”

Vind je Bergen op Zoom een leuke stad?

,,Ik vind het een hartstikke leuke stad. Bergen op Zoom heeft best wat bijzondere dingen die je ergens anders niet vindt, zoals het Markiezenhof en de Peperbus. De stad heeft veel oude onderdelen. Dat zie je meteen als je voor het eerst in Bergen op Zoom komt, maar er zijn ook kleine details die je niet meteen ziet die de stad speciaal maken. En ik heb al veel verbaasde gezichten gezien wanneer ik vertel dat we een kerk hebben die we tijdens Vastenavend aankleden, haha.”

Je bent dus een fervent vastenavendvierder?

,,Ja, ontzettend. Ik hoop dat het dit jaar weer kan, maar ik vrees het ergste. Ik mis het echt. Ik zit ook in de leiding bij een kinderbouwclub. Voor kinderen is het extra jammer als Vastenavend niet door kan gaan.”

Waar chill je met je vrienden?

,,Momenteel meestal bij vrienden thuis. Er zijn niet veel plekken waar we nu heen kunnen, omdat ze dicht zijn. Of je moet een QR-code laten zien en niet iedereen is gevaccineerd. Hiervoor gingen we vaak op een terrasje op de Grote Markt zitten, of uit bij Gebouw-T of Café ’t Slik.”

Wonen hier ook leuke jongens?

,,Mijn vriend komt uit Bergen op Zoom, en dat is een goeie, haha. Hij zit namelijk bij een bouwclub en in een dweilband. Dat vind ik wel belangrijk, hoor.”

Wil je hier voor altijd blijven wonen?

,,Ik denk het wel. Een grote stad is leuk voor een dagje, maar ik vind het heerlijk dat ik me daarna kan terugtrekken in het rustige Bergen op Zoom. En tijdens Vastenavend drie weken lang elke dag op en neer reizen? Dat is niet zo praktisch.”

Waarom wilde je bij het Beursplein op de foto?

,, Er zijn veel plekken in Bergen op Zoom waar ik graag kom, maar hier vind je een mooie combinatie van verschillende dingen die ik tof vind aan Bergen op Zoom. Zo zie je een deel oude architectuur, zit een van mijn favoriete restaurants er en is het een prachtige plek om te zijn tijdens Vastenavend. Ook staat Merck Toch Hoe Sterck (het volkslied van Bergen op Zoom, red.) daar uitgeschreven.”

Hoe zie je de toekomst voor je?

,,Over anderhalf jaar ben ik klaar met mijn opleiding, dan moet ik in principe weten wat ik wil ga doen qua werk. Nu weet ik dat nog niet. Zolang het kan wil ik zoveel mogelijk blijven leren en ontdekken.”

Jelena de Jong (20) School: derde jaar International Leisure & Events Management aan BUAS in Breda

Hobby’s: feesten en uitgaan met vriendinnen, serie kijken en naar de sportschool gaan

Bijbaantje: stage bij gebouw-T in de marketing en communicatie, werkt bij Kwantum

Woont met: vader Rien en moeder Karine

Huisdieren: hondje Hummer

Verliefd: ja, op vriend Fernando