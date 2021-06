Je zal maar de zoon van Jan zijn

En nee, ik ga hier niet lopen ontkennen dat we niet op elkaar lijken. Gelijkenissen te over. Die altijd aanwezige glimlach bijvoorbeeld. Heb ik van hem. Dat atletische lichaam, geen twijfel over mogelijk. Heb ik van hem. Net als dat gevoel voor humor. Met ons kun je lachen, gieren, brullen. Is er een feestje, dan staan we vooraan. Met een kladblokje in de hand, dat dan weer wel.