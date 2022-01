‘Je moet hier niet te populair doen’: Jan (73) is trots op ‘zijn’ Vosmeer

Verdachte van moord op Chris Grinwis blijft vast: vlak voor ze vertrok, maakte ze nog een foto van haar partner

BREDA – De Tilburgse Yvon K. (62) blijft in de gevangenis op verdenking van de moord op Chris Grinwis uit Halsteren. De rechtbank in Breda besloot dat maandag aan het einde van de eerste rechtszitting in het proces. Wel bleek dat Grinwis’ echtgenote Mia op een natuurlijk wijze is komen te overlijden.

