Je met Rico Verhoeven in het zweet ‘kicken’

VideoEINDHOVEN - Oesh! Zo'n 250 volwassenen en kinderen schreeuwen tegelijk de kreet uit terwijl ze hun arm met gebalde vuist naar voren strekken. Het is een van de oefeningen van Rico Verhoeven op zondagochtend in sporthal Meerrijk in Eindhoven.

Dat uitgerekend deze oude pacifist een clinic van een kickbokskampioen moet gaan verslaan. Goed, dat principieel geweldloze is er inmiddels wel vanaf. Maar nog altijd vind ik dat bij iedere sport blessures bij de tegenstander zoveel mogelijk moeten worden voorkomen. En hoewel Rico Verhoeven voor zijn fans een sympathiek persoon blijkt, zal hij eenmaal in de boksring precies het tegenovergestelde proberen.

Zonder bokshandschoenen

Gelukkig is de reeks van clinics onder de naam The Winners Workout er eentje zonder bokshandschoenen. Omstreden beelden zoals vorige week in het tv-programma Dance Sing, waarin Verhoeven kandidaten in hun buik stompt om ze weerstand en doorzettingsvermogen bij te brengen, zullen er niet zijn. En ach, op zondagochtend sport ik toch al met mijn sportclubje Trim U Fit (TUF). Dat doe ik dan voor deze ene keer maar met 250 medestanders onder leiding van Rico Verhoeven.

Dat Rico populair is blijkt al uit de volle sporthal, maar ook uit de gespannen gezichten van het publiek als hij binnenkomt. Kinderen en volwassenen door elkaar, die allemaal de ruim dertig euro entree ervoor over hebben. Bij een enkeling is aan de kleding te zien dat ze aan een vechtsport doen, maar de meesten hebben luchtige sportkleding aan. En dat is nodig, want de oefeningen zijn niet mals.

Een hekel aan opgeven

„Hé hallo, we rusten niet en we stoppen niet! Het is juist de bedoeling dat je in deze workout stuk gaat.” Verhoeven heeft een hekel aan opgeven en spreekt deelnemers erop aan. We doen oefeningen zoals de bird dog, met één knie en één hand op de grond en de andere twee gestrekt. Eerst voor beginners, dan voor een gemiddeld niveau en tot slot voor gevorderden. „Ga altijd door, schakel desnoods terug op een niveau dat je beter ligt.” Daar maak ik dan maar dankbaar gebruik van.

Dan volgen de oefeningen die echt op kickboksen lijken en ik schrik een beetje van het goede gevoel die ze me geven. De gebalde vuisten verdedigend voor je gezicht en ermee uithalen in de lucht voor je is in het begin onwennig. Maar na even oefenen krijg je het gevoel dat vanuit die houding niemand je wat kan doen. Maar als ook de trapbewegingen moeten worden gemaakt is dat weer weg. De verzuring in mijn beenspieren slaat sneller toe dan gedacht. De laatste kick die tot op ooghoogte moet rijken lukt me hooguit twee keer.

‘Wanneer vecht je met Badr Hari’

Na afkoelende oefeningen is het tijd voor ontspanning. Verspreid op de sportvloer zitten we uit te puffen en komen er vragen voor Rico. Hoe het is om klappen te ontvangen, wat doe je na een wedstrijd en een dappere vraag van een jongen: wanneer ga je met Badr Hari vechten? „Als hij het durft, ik ben er klaar voor”, antwoordt de wereldkampioen. En of hij zijn kinderen ook wil laten kickboksen? „Mijn oudste doet aan paardrijden en mijn jongste is nog te jong. Maar mijn middelste, een meisje, is wel een beetje aan het kickboksen. Ik zal ze niet sturen, ze moeten zelf kiezen. Als ze dan maar voor hun keuze gaan en niet opgeven.”