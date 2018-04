JazzBoZ ontvouwt plannen 3-daags festival met Candy Dulfer als hoofdact

Het bestuur van de Stichting Bergse Jazz Evenementen ontvouwde donderdagavond in Gebouw-T de plannen voor het festival dat van 25 tot en met 27 mei op diverse plaatsen in de binnenstad wordt gehouden. Opvallend is het verdwijnen van de tent op de Grote Markt. ,,Daar komen wel een aantal bijzondere andere locaties voor terug", aldus voorzitter Peter Mennes. ,,Zo zijn we op drie plaatsen in Het Markiezenhof actief: de kapel, de kelder en in de Franse tuin met tuinkamers. Op zondag is er bovendien een kinderprogramma op nog meer plekken daar."

Gebleven is het Beursplein als concertpodium, nieuw is het Gouvernementsplein als festivallocatie, voor big bands voornamelijk. ,,Het is onze bedoeling meer verbinding met de binnenstad te bewerkstelligen. Het festival krijgt daardoor een andere uitstraling."

Streetparade

Op zaterdagmiddag blijft de streetparade een belangrijke troef van JazzBoZ. Mennes: ,,Die wordt zelfs uitgebreid dit jaar. De stoet, waaraan dit jaar naast zes straatorkesten ook 150 dansers meewerken, vangt aan met optredens op de Grote Markt en zal daar later die middag ook weer eindigen. In het hart van de markt gaat dan de grootste jazzborrel van Nederland plaatsvinden."

Volledig scherm Paul de Munnik (persfoto Bob Bronshoff) © Bob Bronshoff Voor het Gemeentehuis verrijst die dag een groot buitenpodium waar zaterdagavond naast Get Brassed en Evil Empire Orchestra als afsluitende hoofdact de funky band van saxofoniste Candy Dulfer zal optreden. Zij hoeft die avond niet te concurreren met de vele acts tijdens Jazz En Route, want die kroegentocht is verplaatst naar de vrijdagavond.

Presentatie

De presentatie werd donderdagavond muzikaal bijgestaan door trompettist Michael Varekamp. Hij zal samen met zangeres Joy Wielkens en het orkest Rue d'Anvers tijdens het festival tevens de zondagse jazzkerkdienst in de St. Gertudiskerk verzorgen. Peter Mennes verklaart namens zijn bestuur er trots op te zijn het festival ook in 2018 voor het publiek volledig gratis te hebben kunnen houden. ,,Dat is steeds opnieuw een grote uitdaging. Daarom zijn we ook blij met een aantal samenwerkingsverbanden die we aangaan, zoals dat met het Cultuurbedrijf."