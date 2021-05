JazzBoz gaat door: dubbeldekker met muzikanten brengt jazzmuziek bij de mensen thuis

BERGEN OP ZOOM -Het Bergse jazzfestival JazzBoz gaat door dit jaar. Weliswaar in aangepaste vorm vanwege corona, maar in het weekend van 28 tot en met 30 mei klinkt er jazzmuziek in de straten van Bergen op Zoom.

Het is een van de eerste grotere evenementen in Bergen op Zoom die het dit jaar, ondanks strikte corna-maatregelen, is gelukt om een programma in elkaar te draaien.

Streetparade met dubbeldekker

,,We kunnen niet met grote groepen mensen op de Grote Markt of het Beursplein samen komen, toch zijn we er in geslaagd een gratis meerdaags festival voor jong en oud op touw te zetten”, vertelt een enthousiaste Bart Aarts, voorzitter van de Stichting Bergse Jazz Evenementen (SBJE).

Zo rijdt er op zaterdag 29 mei een dubbeldekker met jazzmuzikanten door diverse wijken van Bergen op Zoom. Zij brengen de muziek live bij de mensen thuis. ,,We stippelen een route uit door de stad. De verschillende streetparade orkesten kunnen coronaproof optreden op bijvoorbeeld pleintjes, grasveldjes en in de buurt van hoogbouw", zegt Aarts. ,,Dan kunnen bewoners vanaf de galerij van de flat naar jazzmuziek luisteren.”

Volledig scherm De Bergse jazzband Red Jackets trad in 2019 op tijdens JazzBoz. © Pix4profs/Iman Fase

Digitale jazzshow voor scholieren

De schoolconcerten voor de groepen 7 en 8 gaan op vrijdag 28 mei ook door, maar digitaal. Vanuit theater De Maagd verzorgen enkele muzikanten een interactieve jazzshow die de leerlingen in de klas gaan beleven. ,,Normaal komen de kinderen naar De Maagd, dat kan nu niet. Maar dit is een goede oplossing.” Ook online is er het traditionele wedstrijdelement voor de scholieren. Scholen kunnen meedingen naar de JazzBoZ trofee 2021.

En op zondag 30 mei is er de gebruikelijke jazzdienst vanuit de kerk. Het wordt een intieme viering die mensen thuis digitaal kunnen volgen. ,,We sluiten het jazzfestival altijd af met een jazzmis. De mensen kunnen nu niet massaal naar de kerk komen, maar online is de dienst te beluisteren.”

Stichting hoopt op subsidie en sponsorgeld voor nog meer activiteiten

Verder heeft de stichting nog drie activiteiten in de planning. Maar het is nog niet zeker of die doorgaan. Aarts wil er nog niet over uitweiden. ,,Het moet financieel haalbaar zijn. We hebben sponsors en de gemeente om een bijdrage gevraagd. Maar veel sponsors hebben ook een moeilijk jaar achter de rug. Het is dus nog even afwachten.”

Het online faciliteren van de activiteiten kost veel geld. ,,Het moet goed in beeld gebracht en het moet goed klinken. Daar heb je goede apparatuur voor nodig en dat is niet goedkoop.” Voor de streetparade op zaterdag heeft de stichting financiële steun gekregen van het Stadlander Buurtcultuurfonds.

Volledig scherm Een van de hoofdacts van JazzBoZ 2019 was Birghit Lewis. © Pix4Profs/Peter Braakmann