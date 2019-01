JazzBoZ en Conservatorium Antwerpen op zoek naar talenten

BERGEN OP ZOOM - JazzBoZ gaat samenwerken met het Koninklijk Conservatorium Antwerpen om nieuwe talenten te ontdekken. De organisatie steekt daarmee de jaarlijkse award voor talenten in een jasje. Studenten van conservatoria in België kunnen zich sinds kort melden om een optreden tijdens het jazzfestival te winnen. Eind maart presenteren twee projecten zich in Bergen op Zoom en kiest een jury de winnaar.

Een van de pijlers van JazzBoZ is talentontwikkeling, zegt voorzitter Peter Mennes. ,,Dat hebben we altijd samen met het CKB gedaan.” Programmeur Tobias Vermeulen: ,,We zijn een vrij klein festival, dus we moeten het ook echt hebben van de talenten. We zijn op zoek naar artiesten van wie we verwachten dat we over een tijdje zullen doorbreken.”

Enthousiast

Met die gedachte benaderde de organisatie van JazzBoZ van de zomer het conservatorium of het mogelijk was om een samenwerking op te zetten. De mensen daar waren razend enthousiast, vertelt Vermeulen. ,,Talenten hebben het nodig om ervaring op te doen. Ze willen kilometers maken en dat doe je op een podium.”

Het conservatorium heeft een traject voor de studenten opgezet. Ze kunnen zich nu aanmelden en na een voorselectie blijven er twee projecten over. ,,Wat het conservatorium ons ook meegaf is dat we de studenten als artiesten moeten behandelen”, zegt Vermeulen. ,,Ze winnen dus een optreden op het festival, maar daar krijgen ze ook voor betaald.”

Finale

Dat JazzBoZ heeft gekozen voor het Antwerpse conservatorium heeft een aantal redenen, vertelt Vermeulen. ,,Geografisch gezien is het natuurlijk het dichtst bij. En andere conservatoria hadden al samenwerkingen. Maar daarnaast is België voor ons een beetje een blinde vlek. We hebben ons netwerk vooral in Nederland zitten, terwijl er daar ook veel talentvolle artiesten zijn. Die hopen we op deze manier te bereiken.”

De finale van het project is op zondagmiddag 31 maart in De Maagd in Bergen op Zoom. De twee finalisten mogen ieder drie kwartier optreden, waarbij een driekoppige jury uiteindelijk beslist wie er wint. In die jury zit onder andere de Bergse Jasper Soffers, pianist bij het Metropool Orkest. De Maagd zal tijdens de gratis toegankelijke middag omgebouwd worden tot een sfeervol jazzcafé. De winnaar treedt op de zaterdagavond tijdens JazzBoZ op in het Markiezenhof.