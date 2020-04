JazzBoz 2020 gaat niet door

Het festival wordt ook niet verplaatst naar later dit jaar. Ten eerste omdat niemand weet hoelang de coronacrisis nog duurt. ,,En in het najaar of de winter denken we niet het festival te kunnen wegzetten zoals we dat voor ogen hebben", zegt voorzitter Bart Aarts van Stichting Bergse Jazz Evenementen (SBJE).

Meer beleving

,,De festivalbezoeker verwacht meer dan een podium op een plein. Mensen willen beleving, verrast worden. Daar hebben we op ingezet. Als we het nu later zouden organiseren, dan moeten we juist daar op bezuinigen en dat willen we niet.”

Losse onderdelen van festival later dit jaar

Wel krijgen, als dat mogelijk is, losse onderdelen van het festival later dit jaar een podium. ,,Denk bijvoorbeeld aan de populaire streetparade, de kerkdienst of Jazz en Route, met live jazzmuziek in verschillende Bergse kroegen", vertelt Aarts. ,,Dat zijn onderdelen die zichzelf al bewezen hebben en ook los van JazzBoz gehouden kunnen worden. “