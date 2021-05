Jazz in je achtertuin, JazzBoZ komt thuis: ‘Dit past bij wat we willen’

BERGEN OP ZOOM - Corona dwingt JazzBoZ, een van de grootste evenementen in de stad, tot een andere aanpak. Maar die geeft toch veel voldoening. Jazz komt naar Bergen op Zoom toe, want musici gaan komende dagen de wijken in, gaan ook naar zorginstellingen. ,,Dit houden we zeker vast in de toekomst.”

Dat zeggen Bart Aarts en Charlotte Leijs van JazzBoZ. Terwijl Bergen op Zoom zich normaal gesproken nu vol in de jazz stort is het nu akelig rustig. Want door de coronamaatregelen kan het normale bomvolle programma niet doorgaan. De organisatie van JazzBoZ wilde geen 2021 zonder jazz. En besloot het over een andere boeg te gooien. En die landt goed, weten Aarts en Leijs inmiddels uit de positieve reacties die ze krijgen.

De wijken in

Quote Wat we nu doen houden we vast in de toekomst Charlotte Leijs en Bart Aarts, JazzBoZ Wat kan Bergen op Zoom de komende dagen zoal verwachten? Charlotte Leijs: ,,Zaterdag vanaf 10.00 uur in de ochtend zijn er Bergse straatorkesten te horen, we hebben een open bus waarin de muzikanten door de wijken rijden en twee dichte bussen waarmee we de muzikanten vervoeren naar zorglokaties om daar een kleine streetparade te doen.” Zo kan onder meer Lambertijnenhof van S&L Zorg in de wijk Meilust op bezoek rekenen.

Zaterdagavond is JazzBoZ on tour, een combo verzorgt acht verrassingsoptredens bij mensen in de tuin. ,,Om kans te maken op een concert moet je minimaal vijf euro doneren, alle bestaande donateurs doen ook mee.” Verder zijn er zaterdag onder meer optredens van Joke Bruys en Michael Varekamp in de tuin van woonzorgcentrum Bosgaard.

Laagdrempelig

,,We maken JazzBoZ zo veel laagdrempeliger. We dachten altijd: mensen komen wel naar de binnenstad voor ons evenement. Toch bereiken we een aantal mensen niet. Nu wel. Want we gaan de wijk in. Spelen bijvoorbeeld bij de flats aan Heiningen”, leggen de twee organisatoren uit.

,,Ons festival was best ok. Maar wat we nu doen houden we wel vast voor de toekomst. Dit sluit heel goed aan bij wat we willen. We maken straks een completer evenement als we deze nieuwe elementen vasthouden. Een volle Grote Markt zeker. Maar wel met wat we nu doen ernaast. Zo verbeteren we ook de kwaliteit van JazzBoZ. We geven mensen een cadeautje en daar worden we zelf blij en enthousiast van. Dat geeft veel voldoening.”