Jarige Vliegbasis Woensdrecht (75) kan nu geen feestje geven: ‘Hopelijk pakken we later nog uit’

,,We hadden deze zaterdag dolgraag mensen uitgenodigd om dit jubileum met ons te vieren", zegt woordvoerder Carola de Groen. ,,Maar voor nu is die kaart die we persoonlijk sturen aan al onze buren helaas het enige dat kan.” Om de bevolking toch bij het 75-jarig bestaan te betrekken, bevat de kaart een oproep om herinneringen aan de basis via sociale media te delen.

,,Omdat we al zo lang zo'n grote werkgever zijn, verwachten we veel reacties. Een jaar lang, tot 1 mei 2022, pikken we er elke maand een bijzonder verhaal uit waar we een filmpje van maken. Dat verspreiden we via onze kanalen. Deze zaterdag komt het eerste clipje online van onze commandant, kolonel Ellen Meeuwsen.”