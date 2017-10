Jarenlang ontucht met kind: zestien maanden cel voor leider scouting

Het misbruik had plaats in een periode dat de veroordeelde leider was bij de scouting, waarvan het slachtoffer lid was.

Bewezen

De jongen had zich in november 2007 aangemeld bij de scouting in Bergen op Zoom. Vanaf dat moment logeerde hij regelmatig thuis bij de Bergenaar en diens toenmalige partner. De rechtbank acht bewezen dat er vanaf toen tot begin 2009 ontucht met het kind is gepleegd, waaronder anale verkrachting.

In het vonnis wordt benadrukt dat daarmee ernstig misbruik is gemaakt van de vertrouwensrelatie die het jongetje had mogen verwachten.

Aangifte

Zijn moeder deed medio 2015 aangifte. De knul had zich toen in een opwelling laten ontvallen wat er op jonge leeftijd met hem was gebeurd. Het gaat nu wat beter met hem, zeggen zijn ouders die gisteren bij de uitspraak waren. Maar hun zoon heeft volgens hen wel 'levenslang', als gevolg van de ingrijpende, traumatische ervaringen.

De rechtbank komt tot een lagere straf dan de eis van twintig maanden, waarvan zes voorwaardelijk. Dit omdat de feiten al langer geleden zijn en de Bergenaar niet meer in aanraking is geweest met justitie. En vooral ook omdat zijn voormalige partner in de ogen van de rechtbank feitelijk de initiatiefnemer was voor de ontucht. Het Openbaar Ministerie heeft echter een strafzaak tegen hem moeten seponeren. Hij heeft namelijk van meet af aan alles ontkend, waardoor er te weinig bewijs is.

Betrouwbaar

De nu veroordeelde man daarentegen heeft wel verklaringen afgelegd bij de politie en rechter-commissaris. Die vormen nu het bewijsmateriaal samen met de aangifte van het slachtoffer. En die aangifte is, volgens deskundigen, in al zijn onsmakelijke details uiterst betrouwbaar.