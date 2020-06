Jaren cel voor drugs in ‘Aussie-labs’ in Bergen op Zoom

Video He­ma-red­ders in het zonnetje gezet: 150 euro gaat naar goed doel

29 juni HALSTEREN - Beroemd zijn ze, in ieder geval voor één dag. De reddingsoperatie voor de Hema van de 9-jarige vriendinnen Karlijn Slokkers en Elin Been uit Halsteren, is niet ongemerkt gebleven. Maandagmorgen, nog voor school, is Karlijn al live bij Radio 538 en als ze ‘s middags de Hema in Halsteren binnenlopen worden ze opgevangen door een cameraploeg van BN DeStem en SBS 6.