Jaren cel geëist voor poging doodslag nadat hondje tegen auto plast in Putte

Het gebeurt op 29 juli, als de vrouw haar hondje aan het uitlaten is. Daarbij komt ze op het terrein van het slachtoffer aan de Bradfordstraat in Putte, waar ze een praatje maakt met een buurvrouw. De hond staat ondertussen tegen de auto van het slachtoffer te plassen. ,,Het was niet de eerste keer dat ze daar stond'', vertelt het slachtoffer de rechter maandag. De man duwt de vrouw weg. Daarbij ontstaat een handgemeen, waarbij de oudste verdachte ook aan komt lopen. Hij begint te dreigen met een schep. Uiteindelijk moet de politie de boel komen sussen en dat lijkt uiteindelijk gelukt.

Trappen tegen het hoofd

Eenmaal thuis belt R.M. zijn zoon die in Hoogerheide woont. Die komt aangereden, drinkt nog een fles bier en dan gaan de twee weer naar het slachtoffer. Allebei dronken. Als ze aankomen wordt het slachtoffer meteen geslagen. Er volgen klappen, schoppen. Het slachtoffer krijgt zelfs trappen tegen het hoofd met werkschoenen met stalen neuzen. Van het terras worden tafels en stoelen gepakt. Ook daarmee wordt geslagen. Het slachtoffer wordt helemaal in elkaar geslagen. ,,Ik dacht dat ze pas zouden stoppen als ik niet meer leefde'', vertelt hij. Weer moet de politie komen. Vader en zoon worden meteen in de cel gegooid. Het slachtoffer ligt een week in het ziekenhuis met gebroken ribben en bloedingen in een nier.