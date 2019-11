‘Jan was in Bergen het gezicht van de voedselbank’

analyse Bergse politiek wil regie, tegenval­ler voor college

6:00 BERGEN OP ZOOM - De Bergse politiek dwingt af wat wethouder Annette Stinenbosch niet wilde: een discussie over welke taken de gemeente wel en niet moet doen. En daarbij wil de politiek ook de gemeentelijke organisatie onder de loep nemen, waarbij op voorhand niet is uit te sluiten dat er gesnoeid moet worden in het aantal ambtenaren.