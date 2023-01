Jan Verdult (1933-2008): ‘Een geboren acteur, maar wars van sterallures’

Het is lekker druk op de tweede­hands kleding­beurs: ‘Iedereen doet het tegenwoor­dig’

DINTELOORD - Het is lekker druk op de tweedekans kledingbeurs van het koor Nederpop aan de Dintel in het Dorpshuis. ,,Dat is het eigenlijk altijd al, maar nu is de drempel minder hoog.”

21 januari