Jan Veraart stapt uit de politiek, wethouder Prent als lijstduwer op de kieslijst

Inwoonster daagt Woensd­recht voor rechter om afwijzen ‘bouwplan’ Putte

PUTTE - De eigenaresse van een huis aan de Grensstraat in Putte is naar de rechter gestapt omdat de gemeente weigert groen licht te geven voor haar plannen met het pand. Ze wil de woning splitsen in twee huurappartementen in de sociale sector en ook de mantelzorgwoning op die manier verhuren.

14 januari