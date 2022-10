Jan van Tienen brengt mensen aan het lachen met De Speld: ‘Via een grap iets proberen bloot te leggen’

Gmelich Meijling wint zijn laatste wedstrijd in Ronde van Hoogerhei­de, Van Empel pakt klassement

Een droomscenario voor Jarno Gmelich Meijling. De favoriet kwam zondagmiddag in de Ronde van Hoogerheide als eerste over de finish. Voor de afsluitende manche van het Brabantse Wal Wielerevent had hij gezegd dat het mogelijk zijn laatste koers zou worden. Een mooi afscheid dus. Etienne van Empel schreef in Hoogerheide het algemeen klassement op zijn naam.

