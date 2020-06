Jan van Mosselveld (1926-2020): grondlegger van het Markiezenhof als museum

Van Mosselveld volgde in de jaren ‘60 Korneel Slootmans op als stadsarchivaris. Daarvoor was hij werkzaam in Geertruidenberg en Tilburg. Hij begon samen met Willem van Ham, die begin deze maand overleed. Hij was meer van de archieven, terwijl Van Mosselveld veel tijd stak in het Markiezenhof. Eerst als conservator, later als directeur. Het stadspaleis was in die periode nog volop in restauratie. Hij heeft veel energie opgestoken in het opbouwen van het museum.

Tentoonstellingen

In die tijd was er het gemeentemuseum, maar dat stelde niet veel voor, vertelt oud-gemeentearchivaris Cees Vanwesenbeeck. Het was toen tentoongesteld in de kerk, maar was meer een oudheidskamer dan een museum. ,,De grootste verdienste van Jan is dat hij van die kamers een echt, volwaardig en professioneel museum heeft kunnen maken.”

Dat begon in 1968, toen de eerste ruimte is opgeleverd. Steeds kwam er meer ruimte beschikbaar. ,,Hij heeft bittere gevechten geleverd met de architecten om toch vooral veel museale ruimte beschikbaar te krijgen. Hij wilde tentoonstellingen organiseren.”

Het leverde hem successen op. Op het hoogtepunt, begin jaren tachtig, ontving het Markiezenhof zeker 70.000 bezoekers per jaar. En koningin Beatrix kwam ook kijken in 1987, net als andere leden van het Koninklijk Huis.

Geschiedenis

Hij heeft verschillende exposities georganiseerd. ,,Vaak met een koppeling naar de streekgeschiedenis”, vertelt Vanwesenbeeck. ,,Bijvoorbeeld over de belegering van Bergen op Zoom in 1622. Een andere belangrijke was die over tekeningen van Bergen op Zoom, die hij van heinde en verre leende.”

Van Mosselveld is een keer gegijzeld. Al is dat een groot woord. Het was een ludieke actie. Kunstenaar Jan Wessendorp moet glimlachen als hij er aan terug denkt. ,,Elke maand hing er een kunstwerk in het stadhuis. Er was een landelijke regeling dat je daar een vergoeding voor kreeg, maar dat gebeurde niet in Bergen op Zoom. Dus zijn we een dag zijn kantoor binnengegaan. En hij mocht niet weg.” Van Mosselveld ging uiteindelijk overstag. ,,Hij mopperde wel, maar hij schikte zich. Het is goed verlopen. Het was geen vervelende actie, ik heb althans nooit begrepen dat hij dat zo heeft ervaren.”