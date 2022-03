Jan stapt het liefst iedere dag in de taxi naar bosatelier 't Wasven in de voormalige kazerne: ‘De tijd vliegt hier’

Voormalige brandweer op Vrederust wordt dagbeste­ding

HALSTEREN - De voormalige brandweerkazerne van GGZ WNB op Landgoed Vrederust is verkocht. Koper van het pand is Lia Donkers van zorginstelling Bosatelier 't Wasven. Ze gaat in het historische pand dagbesteding aanbieden.

