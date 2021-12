Jan speelde als kind mee in populaire reeks: ‘Merijntje Gijzen was een monument van een tv-serie’

Pistool in auto 'gevonden tijdens uitlaten hond': OM gelooft niets van man uit Steenber­gen

STEENBERGEN/ROOSENDAAL - Tijdens een verkeerscontrole vindt de politie in de auto van een 49-jarige Steenbergenaar een doorgeladen pistool. ,,Dat had ik gevonden toen ik ’s ochtends de hond uitliet. Ik zag een sok liggen. Toen ik het had opgepakt, bleek er een pistool in te zitten.”

16 december