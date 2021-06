Jan en Huub volbrengen monstertocht naar sterfplaats opa Mathieu van der Poel: ‘Het was afzien’

‘Monster van Woensd­recht’ zit al 18 jaar in gesloten kliniek, wordt zijn tbs verlengd of niet?

25 juni WOENSDRECHT - De inmiddels 62-jarige Ludo de B. zit al 18 jaar in een gesloten psychiatrische inrichting. ‘Het Monster van Woensdrecht’ verkrachtte en vermoordde twee tienermeisjes. Daarnaast vergreep hij zich nog aan zes andere meisjes of deed hij een poging daartoe. De rechtbank in Breda buigt zich vandaag opnieuw over verlenging van zijn tbs.